Tribunal decide sobre referendo na Escócia

Se não for autorizada a realizar o referendo na data desejada, a 19 de outubro de 2023, a primeira-ministra escocesa e líder do Partido Nacional Escocês (SNP), Nicola Sturgeon, ameaça concorrer nas próximas eleições legislativas com um programa centrado nesta única proposta, para que o resultado seja considerado um plebiscito ao projeto.O governo britânico tem recusado até agora autorizar uma repetição da consulta realizada em 2014, quando 55% dos eleitores rejeitaram a independência.O SNP argumenta que a saída britânica da União Europeia (UE) justifica uma repetição do referendo à independência porque o Brexit foi aprovado por 52% dos britânicos mas rejeitado por 62% dos escoceses.