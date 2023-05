Tribunal decreta prisão preventiva de ex-primeiro-ministro do Paquistão

As autoridades decretaram uma ordem de prisão preventiva por oito dias a Khan -- que agora é líder da oposição no Paquistão -- alegando o seu envolvimento no caso Qadir Trust, um processo que investiga eventuais atos de corrupção ligados a um fundo educacional.

Khan está detido pelas autoridades há mais de 24 horas, após uma operação violenta na capital paquistanesa, na sede de um tribunal para onde se dirigia para pedir uma medida de caução num dos processos em que está envolvido.

O ex-primeiro-ministro considera que os casos judiciais a que responde, que incluem acusações de terrorismo, são uma conspiração do Governo de Shehbaz Sharif para o desacreditar.

A detenção deste líder carismático provocou acesos tumultos nas ruas de várias cidades do Paquistão, especialmente na província oriental de Punjab, a mais populosa do país, onde o Exército foi mobilizado para controlar os manifestantes.

Segundo as autoridades de Punjab, registaram-se, até agora, 945 detenções e mais de 130 polícias ficaram feridos, desde o início dos protestos.

A crescente tensão sobre a prisão de uma das figuras mais populares do Paquistão levou à suspensão dos serviços de Internet móvel em todo o país por um período indefinido, enquanto várias outras medidas de segurança foram impostas em Islamabad e na província de Punjab.