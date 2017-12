Tribunal do Camboja exige pagamento de um milhão de dólares a opositor no exílio

Lusa29 Dez, 2017, 09:25 | Mundo

O tribunal municipal de Phnom Penh declarou Sam Rainsy culpado de difamação e ordenou o pagamento de um milhão de dólares (cerca de 835 mil euros), na sequência de uma ação judicial interposta por Hun Sen e pelo seu partido no poder.

Sam Rainsy exilou-se em 2015 para evitar dois anos de prisão também por acusações de difamação.

A condenação surge numa altura em que o Governo cambojano tem intensificado restrições contra grupos da sociedade civil e meios de comunicação social independentes, antes das eleições do próximo ano, desencadeando críticas da comunidade internacional, de acordo com a agência noticiosa Associated Press.

O primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, está há 32 anos no poder.

Em 16 de novembro último, o Supremo Tribunal do Camboja anunciou a ilegalização do Partido do Resgate Nacional do Camboja (PRNC, oposição), acusado de traição e de conspiração com agentes estrangeiros para derrubar o Governo, e decidiu, a pedido do executivo, proibir 118 membros do partido de manterem atividade política por cinco anos.

O atual líder do PRNC Kem Sokha, que substituiu Sam Rainsy, foi detido e acusado de traição, estando a aguardar julgamento.

No mês passado, as autoridades militares cambojanas acusaram Sam Rainsy de incitação, depois de um comentário no Facebook em que o opositor pedia aos soldados para não obedecerem "aos ditadores" se tivessem ordens para disparar contra inocentes.