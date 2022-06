Tribunal eleitoral brasileiro convida especialistas europeus para observar eleições

"Fizemos um convite à União Europeia para enviar uma missão de observadores às eleições, mas não foi possível continuar com as negociações porque algumas condições impostas pelo Ministério das Relações Exteriores não foram cumpridas", disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, numa conferência de imprensa virtual com correspondentes estrangeiros no Brasil.

Em meados de maio, durante uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o ministro da pasta, Carlos França, olhou com "estranheza" para essa possibilidade.

Um mês antes, um comunicado do Itamaraty indicava que "no que toca a eventual convite para missão da União Europeia, o Ministério das Relações Exteriores recorda não ser da tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte".

Ainda assim, Edson Fachin frisou hoje que tal "não significa que os convidados dos países da União Europeia não venham".

"Nada impedirá que vários especialistas e autoridades de países europeus que incluímos numa lista de observadores independentes que divulgaremos este mês estejam presentes nas eleições", acrescentou o magistrado.

O magistrado assegurou que o tribunal tem autonomia para elaborar a lista de convidados independentes sem necessidade de serem aprovados pelo Governo e acrescentou que esta lista incluirá representantes de países que não fazem parte das missões internacionais que receberam aprovação para observar as eleições no Brasil, incluindo a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Parlamento do Mercosul e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Haverá entre 50 e 60 convidados, principalmente de países da América Latina e da Europa. Estamos na fase final de elaboração da lista e iremos publicá-la este mês", afirmou Fachin, que disse que um dos convidados já confirmado é uma autoridade eleitoral importante de Portugal.

O presidente do tribunal acrescentou que outra organização internacional suscetível de atuar como observador internacional nas eleições do Brasil é o Centro Carter, com sede nos EUA.

Durante a conferência de imprensa com correspondentes estrangeiros, cerca de uma semana depois de uma outra com mais de 75 diplomatas em Brasília, Edson Fachin, alertou que a mais alta autoridade eleitoral do país tem ferramentas que lhe permitem cassar o mandato dos vencedores de eleições que comprovadamente espalharem notícias falsas.

Esta conferência de imprensa surge um dia depois de o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ter acusado o TSE, com ataques direcionados ao seu presidente, de conspiração para facilitar a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro.

Bolsonaro acusou Edson Fachin de tudo fazer para descredibilizar o processo eleitoral e "para eleger o Lula de forma não aceitável".

De acordo com as últimas sondagens, Lula da Silva aumentou a diferença para Jair Bolsonaro. O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) tem 48% das intenções de voto e Bolsonaro, candidato do Partido Liberal (PL), tem 27%.

Para vencer à primeira volta é necessário mais de 50% dos votos.

Nos últimos meses, além de insistir que o sistema de votação eletrónica do país não é confiável, Bolsonaro tem intensificado os ataques a magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) e tem dito que não respeitará determinadas decisões judiciais, em especial do juiz Alexandre de Morais, que será o presidente do TSE durante as eleições presidenciais do Brasil.