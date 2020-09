Tribunal europeu alerta Arménia e Azerbaijão contra violações de direitos

O TEDH "pediu ao Azerbaijão e à Arménia que se abstenham de tomar qualquer medida, em particular ações militares, que possam levar a violações dos direitos dos civis garantidos pela Convenção", anunciou a instituição numa "medida provisória", um procedimento excecional.

O pedido foi apresentado pela Arménia.

O Tribunal também instou os dois Estados a "cumprirem os seus compromissos no âmbito da Convenção", em particular em relação ao "direito à vida", garantido pelo artigo 2, e "a proibição da tortura e tratamento desumano ou degradante (artigo 3)".

O TEDH pediu-lhes que o informem das "medidas que terão sido tomadas" pelos dois países para respeitar estas obrigações.

As medidas provisórias da TEDH são medidas tomadas a título excecional quando os requerentes estão expostos a um "risco real de dano irreparável".

O território separatista de Nagorno-Karabakh é há quatro dias palco de confrontos entre o Azerbaijão e as forças separatistas apoiadas pela Arménia.

De acordo com balanços oficiais, provavelmente muito parciais, os confrontos já deixaram 98 mortos, incluindo 81 combatentes separatistas arménios e 17 civis de ambos os lados do conflito.

Após semanas de retórica de guerra, o Azerbaijão anunciou no domingo que lançou uma "contraofensiva" em resposta a uma "agressão" arménia, usando artilharia, tanques e bombardeamentos aéreos na província que tenta a secessão desde o fim da URSS e de uma guerra que deixou 30.000 mortos.

O Conselho de Segurança da ONU pediu na terça-feira uma declaração unânime pelo "fim imediato dos combates", mas o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, considerou hoje prematura a ideia de negociações.

Integrada em 1921 no Azerbaijão pelas autoridades soviéticas, a região proclamou unilateralmente a independência em 1991, com o apoio da Arménia.

Na sequência da uma guerra que provocou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite uma mediação russo-norte-americana-francesa designada Grupo de Minsk. No entanto, as escaramuças armadas permaneceram frequentes.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos.

Os combates recentes mais significativos remontam a abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.

O regresso do conflito armado a esta região separatista arménia do Nagorno-Karabakh está a suscitar receios sobre uma guerra em larga escala entre a Arménia e o Azerbaijão no Cáucaso do sul, onde Ancara e Moscovo disputam zonas de influência.

