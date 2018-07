Tribunal indiano quer leis combater violência em grupo

RTP17 Jul, 2018, 16:56 | Mundo

Esta terça-feira, o Supremo Tribunal indiano pediu para que seja criada nova legislação. O objetivo seria punir, com leis específicas, grupos que agridem pessoas até à morte, um “padrão de violência recorrente que não podemos permitir que caía na normalidade”, defende a instituição.



O Supremo Tribunal é da opinião que, ao criar leis específicas, as pessoas envolvidas neste tipo de atividades passariam a temer as consequências, diminuindo assim o número de ataques.



“Não devem existir dúvidas de que o receio à lei e a veneração pelo comando da lei constituem a fundação da sociedade civilizada”, acrescentou o Supremo Tribunal.



A instituição já adiantou algumas possíveis medidas a tomar, adianta a CNN. Entre elas inclui-se a criação de uma força especial dedicada a monitorizar indivíduos envolvidos em “disseminar discursos de ódio, declarações provocativas e notícias falsas”.



Recomendou também que estes casos fossem ouvidos em tribunais que funcionassem de forma rápida, com julgamentos concluídos no prazo de seis meses em que fosse possível atribuir a pena mais alta.

Algumas das situações de violência em causa

Este ano surgiram vários casos de pessoas espancadas até à morte na Índia. Alguns dos episódios foram desencadeados por mensagens de Whatsapp, que apontavam determinadas pessoas como alegadas responsáveis por tráfico de crianças.





Após essas mensagens, grupos de pessoas dirigiam-se ao suposto traficante e espancavam-no até à morte.





Um dia antes, um doente mental também foi agredido, por rumores de que seria membro de um gang de raptores.





Em maio, uma mulher transsexual foi morta e outras três foram feridas com gravidade, depois de um grupo de locais as ter atacado – na altura, mensagens virais no Whatsapp apontavam que as mulheres estavam por trás de um esquema para raptar crianças.Mais recentemente, neste domingo, a polícia prendeu 30 pessoas depois de um homem ter sido agredido até à morte por um grupo de cerca de duas mil pessoas, como noticiou a CNN . A causa foi a mesma: rumores no Whatsapp apontavam-no como sendo raptor de crianças.Mas nem só a violência em grupo é despertada neste tipo de casos.Segundo conta a Reuters , grupos hindus que se opõem ao consumo de carne de vaca também já agrediram pessoas que comiam esse tipo de carne, maioritariamente pertencentes à minoria muçulmana do país. Na Índia, as vacas são consideradas sagradas.também relata a história de um jovem muçulmano que foi esfaqueado até à morte por um grupo de homens. Por detrás do incidente estava a disputa de um lugar num comboio.