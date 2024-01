Tribunal Internacional de Justiça começou a apreciar processo contra Israel por genocídio

Reuters

No Tribunal da Haia, nos Países Baixos, têm sido destacados vários argumentos em torno da atuação de Israel contra civis inocentes.



Os juízes analisam a denúncia apresentada pela África do Sul. Israel é acusado de cometer crimes de genocídio contra palestinianos, em Gaza.



A África do Sul exige a suspensão imediata dos ataques militares israelitas naquele território do Médio Oriente.