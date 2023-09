A Rússia tinha alegado o genocídio das populações do Donbass para legitimar a invasão da Ucrânia e Kiev desafiou Moscovo a provar a existência de um genocídio que as autoridades ucranianas sublinham nunca ocorreu. O tribunal da ONU iniciou a análise da questão ouvindo as alegações da Rússia, que contesta a competência do tribunal para julgar este caso.