Tribunal israelita absolve polícia que matou palestiniano autista em 2020

A juíza Miriam Lomp decidiu absolver o réu, considerando que houve uma identificação errada de Hallaq como uma ameaça no momento em que se juntou a outro polícia que já estava a perseguir o palestiniano., lê-se na decisão citada pela Reuters.De acordo com o veredicto dos juízes envolvidos, a que oteve acesso, a alegação de autodefesa por parte do oficial foi aceite.Eyad al-Hallaq estava a caminho de uma instituição para pessoas com necessidades especiais que frequentava quando um polícia o perseguiu, matando-o.Em 2021, o agente foi acusado de homicídio voluntário no Tribunal Distrital de Jerusalém. Na acusação não constava o seu nome, apenas a indicação de que se tratava de um recruta júnior da polícia de fronteiras.

Polícia vai regressar ao ativo



O caso de Eyad al-Hallaq é mais um na longa lista de incidentes que têm merecido o protesto e a condenação no contexto de grande tensão entre israelitas e palestinianos, com a comunidade palestiniana a denunciar o uso de violência por parte da polícia israelita em Jerusalém Oriental e nos territórios ocupados da Cisjordânia.Na altura, o caso levou a comparações com a morte de George Floyd, nos Estados Unidos, também às mãos da polícia., disse esta quinta-feira a mãe de Hallaq, Rana, após a leitura do veredicto., disse a mãe de Hallaq àO pai de Eyad al-Hallaq, Kheiry, considera que a decisão é “uma vergonha” e espera agora que o recurso apresentado seja encaminhado para um tribunal superior.O Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros já veio condenar a decisão:, lê-se no comunicado citado pela agência Reuters.Por sua vez, o ministro israelita de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, aplaudiu a sentença., adiantou em comunicado.

O comandante da Polícia de Fronteiras de Israel, Amir Cohen, também saudou o veredicto. Disse mesmo que o oficial em causa irá regressar ao ativo e fará um curso de comandantes dentro de algumas semanas.

"Para mim, estava a salvar aquela mulher"





O agente que matou Hallaq relatou que o palestiniano de 32 anos circulava na Cidade Velha de Jerusalém eEyad al-Hallaq tinha uma máscara devido às restrições da pandemia e os agentes suspeitavam que o homem levasse consigo uma arma. O palestiniano continuou a correr quando lhe disseram para parar, o que motivou a perseguição por parte dos dois polícias.O primeiro atirou às pernas do palestiniano, mas falhou. De seguida, o segundo agente disparou e atingiu Hallaq no estômago, segundo a acusação.De acordo com o agente, a vítima fugiu da polícia e seguiu para um barracão usado para armazenar lixo. De seguida, ouviu os gritos de uma mulher., vincou., argumentou o polícia, acrescentando que o incidente ocorreu quando as forças de segurança estavam “em alerta máximo por causa do Ramadão” e que era na altura “um novato”.De acordo com a acusação, naquele dia de maio de 2020, Hallaq estava a caminho da escola de necessidades especiais e usava uma máscara preta e luvas. A polícia começou a suspeitar que o palestiniano estaria a planear um ataque depois de ter parado e olhado várias vezes para trás.A acusação relatou que um dos agentes informou via rádio que havia um terrorista naquela zona e começou a perseguir Hallaq, que tentou esconder-se num depósito de lixo próximo. Os dois polícias entraram nessa instalação após terem disparado sobre o palestiniano enquanto o perseguiam.A orientadora e cuidadora, Warda Abu Hadid, presenciou o momento em que Hallaq foi baleado. Ainda tentou proteger o aluno, mas os polícias ignoraram as indicações de que o homem tinha necessidades especiais, segundo refere a acusação.