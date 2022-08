Tribunal israelita liberta colono que apunhalou palestiniano ao ocupar-lhe as terras

Ali Hassan Harb, de 27 anos, ao saber que estava em curso a ocupação, tinha ido com outros familiares opor-se à invasão da propriedade, que ocorria na presença do Exército israelita. No decurso da manifestação, o jovem foi apunhalado por um dos colonos directamente no coração.



An Israeli settler stabbed a Palestinian man to death in the occupied West Bank, reportedly as settlers tried to take over a plot of Palestinian land.



Officials say Ali Hassan Harb, 27, was stabbed "directly in the heart."



Israel says it is investigating but made no arrests. pic.twitter.com/1fbvOrZ2Ai — AJ+ (@ajplus) June 22, 2022 Ontem, Ontem, segundo o site de Al Jazeera , a Procuradoria que era suposto acusar o colono informou a família de que, "após análise dos elementos de prova do caso, incluindo declarações dos envolvidos no incidente ... foi tomada a decisão de arquivar o caso, visto que não poderia descartar-se a alegação de legítima defesa".





Um tio da vítima, Naeem Harb, reagiu declarando: "Mesmo que o tribunal decida arquivar o caso, nós iremos até ao Supremo, e depois iremos até ao Tribunal Penal Internacional (TPI). Continuaremos a insistir até ao último sopro de esperança, até ao último fôlego, para que este assassino e este Governo sejam punidos. Não vamos deixá-los em paz".





Naeem, que se encontrava a cerca de um metro de distância, relata: "Os colonos entraram na nossa terra e o assassínio aconteceu perante o olhar do Exército e debaixo da sua protecção. Não havia qualquer perigo para os colonos. Nós fomos à terra, dissemos-lhes que fossem embora, eles foram e depois voltaram com o Exército e mataram o mártir, Ali".





E prosseguiu: "Quando o colono o apunhalou, os soldados impediram-nos de nos aproximarmos e de ajudá-lo. Ele esteve 20 minutos no chão, a esvair-se em sangue".



“After the settler stabbed him, the soldiers prevented us from advancing to him or giving him any help. He was on the ground for 20 minutes, bleeding out,” added Naeem.





A organização israelita de direitos humanos Yesh Din confirmou o relato de Naeem: "Os colonos chegaram ao local e tentaram montar uma tenda. Houve um momento de tensão e os colonos foram-se embora Logo a seguir, os soldados chegaram ao local e os colonos voltaram". Nessa altura houve violência, "durante a qual um colono puxou de uma faca e apunhalou mortalmente o jovem".





Murad Samara, um activista de Yesh Din, comentou ainda: "O assassínio de Ali Harb não é o primeiro. Esperamos que seja o último, mas à luz da política israelita organizada para proteger os colonos e as forças de segurança, para cometerem crimes contra os palestininianos, eles não serão responsabilizados, esteja no governo quem estiver".





Ainda segundo Yesh Din, 92 por cento das queixas por violências cometidas pelos colonos desde 2005 foram arquivadas sem investigação. Dos restantes oito por cento, apenas três por cento levaram a condenações simbólicas.