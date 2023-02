Tribunal italiano condena proibição de desembarque de migrantes do "Humanity 1"

A ação foi movida por 35 requerentes de asilo, resgatados pelo, da SOS Humanity. Em comunicado de imprensa , a ONG alemã anunciou, esta segunda-feira,A SOS Humanity foi uma das organizações mais afetadas por esta decisão do executivo italiano, que reteve no mar vários navios humanitários entre 4 e 8 de novembro de 2022.. Esta decisão judicial, agora anunciada, é também “significativa para o subsequente decreto-lei de 2 de janeiro de 2023, (…) uma vez que o juiz destacou o dever de Itália ajudar as pessoas em perigo no mar”.De acordo com a ONG

Em protesto contra a regra adotada pelo Governo, que exigiu que todos os passageiros a bordo de navios de resgate fossem submetidos a exame médico e que só aqueles em estado grave poderiam ser recebidos em território italiano, os migrantes do navio Humanity 1 iniciaram uma greve de fome até poderem desembarcar, o que aconteceu três dias depois.