Tribunal mantém prisão de empresários implicados em corrupção na Segurança Social moçambicana

A Agência de Informação de Moçambique (AIM) noticia hoje que, após várias horas de audição, o tribunal ordenou que Ernesto Armando Simango e José Marcelino Pita continuem detidos.

O juiz recusou libertar os dois arguidos mediante pagamento de caução.

Os dois empresários da área de construção civil e do imobiliário foram detidos por alegada participação num caso de corrupção que lesou o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

No dia 16 deste mês, a antiga ministra do Trabalho de Moçambique, Helena Taipo, foi detida em Maputo por alegada apropriação indevida de dinheiro do INSS, através do recebimento de montantes resultantes da sobrefaturação de obras e prestação de serviços para a instituição.