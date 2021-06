Tribunal moçambicano iliba autarca Manuel de Araújo em caso de difamação e calúnia

A decisão foi divulgada na segunda-feira, referiu hoje a Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Quelimane é uma das principais cidades do país, capital da província central da Zambézia, e o caso que foi parar a tribunal remonta à tomada de posse do autarca, após as eleições locais de 2018, envoltas em polémica.

Araújo é um dos autarcas com maior notoriedade e cumpre o terceiro mandato em Quelimane, sempre eleito pela oposição, nos dois primeiros pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e no terceiro pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), seu antigo partido, ao qual regressou, motivando contestação (o caso chegou a ser debatido pelo Conselho Constitucional do país).

Na cerimónia de posse, em fevereiro de 2019, Araújo disse que, se fosse assassinado, os responsáveis seriam Domingos de Albuquerque e José Maria Lobo, membros do MDM - que face à acusação processaram o autarca.

Araújo foi absolvido em maio no caso criminal, no âmbito de uma amnistia em vigor para crimes puníveis com pena inferior a um ano de prisão, referiu a AIM.

A amnistia tem como objetivo prevenir a propagação de covid-19 nas prisões, evitando agravar a sua sobrelotação, mas não ilibou o presidente do município de responsabilidades civis.

Os queixosos pediam sete milhões de meticais (92 mil euros) de indemnização.

A decisão do tribunal agora divulgada iliba Araújo de qualquer pagamento.

Segundo a AIM, os queixosos planeiam recorrer da decisão.

Manuel de Araújo é um dos nove presidentes de município eleitos pela oposição (oito pela Renamo, principal partido da oposição no país, um pelo MDM) face a 44 da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência, em 1975.

Na cerimónia de posse de fevereiro de 2019, acusou a Frelimo e o MDM de tentarem "matar a democracia", devido a um recurso que submeteram ao Conselho Constitucional com o objetivo de o afastar por este ter mudado de partido - recurso entretanto recusado.

O autarca candidatou-se depois a governador da província da Zambézia nas eleições de outubro de 2019 e voltaria a estar no centro das atenções: responsabilizou o partido no poder de consentir violência política durante a campanha eleitoral, que culminou num ataque à casa da sua mãe, na altura incendiada.

A Frelimo distanciou-se das acusações de Araújo e a polícia anunciou uma investigação face aos indícios de fogo posto no local.