Tribunal nega fiança a magnata Jimmy Lai acusado de fraude

Lai, de 73 anos, é o dono do jornal Apple Daily, conhecido pelo empenho na luta no campo pró-democracia e pelas duras críticas ao executivo de Hong Kong, alinhado com Pequim.A apreciação do caso em tribunal foi adiada para 16 de abril.





De acordo com documentos do tribunal, o caso refere-se ao facto de a sede do jornal estar alegadamente a ser utilizada para fins não previstos no contrato de arrendamento do edifício.Centenas de polícias realizaram buscas no edifício em agosto, inclusive na redação do Apple Daily.Vários responsáveis do grupo de "media" Next Digital, incluindo Lai, foram detidos por suspeita de "", ao abrigo da nova lei de segurança nacional imposta por Pequim na região semi-autónoma chinesa no final de junho.Lai saiu em liberdade, sob fiança, mas em outubro, após novas buscas, voltou a ser detido. O magnata está também a ser alvo de um processo pelo papel assumido nos protestos de 2019, num caso separado.Na quarta-feira, três figuras importantes do movimento pró-democracia, incluindo Joshua Wong, foram condenadas a penas de prisão pelo seu envolvimento nos protestos de 2019.