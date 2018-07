Tribunal ordena libertação imediata de Lula da Silva

RTP08 Jul, 2018, 16:39 / atualizado em 08 Jul, 2018, 17:42 | Mundo

Lula da Silva com apoiantes antes de ter sido detido pelas autoridades, no início de abril | Reuters

A agência France Presse avança que a libertação foi determinada pelo Tribunal de Porto Alegre, que aceitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula da Silva.







O antigo chefe de Estado brasileiro encontra-se detido em Curitiba desde 7 de abril último, por suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.







Logo depois de ter sido anunciada esta decisão, o juiz Sergio Moro considerou no entanto que o juiz desembargador que ordenou a libertação de Lula da Silva não tem autoridade para o fazer.







O despacho para a aceitação do habeas corpus e consequente libertação do ex-Presidente brasileiro partiu este domingo do desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).









Globo destaca que este juiz já foi filiado no PT, o partido de Lula da Silva, e que se desfiliou ao assumir funções no tribunal.





O mesmo órgão de comunicação brasileiro destaca que Rogério Favreto foi o único juiz que, em setembro de 2016, votou a favor da abertura de um processo administrativo disciplinar contra o juiz Sérgio Moro, pedindo o seu afastamento até conclusão das investigações.