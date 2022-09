Tribunal paquistanês prolonga liberdade sob fiança a ex-PM acusado de terrorismo

Durante a audiência do tribunal, sob fortes medidas de segurança, as autoridades paquistanesas acrescentaram mais quatro acusações contra Khan, além de terrorismo, depois de o ex-primeiro-ministro ter sido acusado de obstrução a um funcionário público em funções, intimidação criminal, punição por intimidação criminosa e desobediência.

"Agora, a polícia apresentou algumas novas acusações. Tudo isso é infundado. Vamos contestar as acusações", disse Babar Awan, advogado de Khan e líder do seu partido, o Movimento de Justiça do Paquistão.

Na base da acusação de "terrorismo", ao abrigo da legislação antiterrorismo do país asiático, estão declarações de Khan num comício em Islamabad, em meados de agosto, em que prometeu processar vários membros da polícia e uma juíza, alegando que estavam envolvidos em práticas de tortura contra um seu assessor pessoal, que se encontra detido.

"Preparem-se, nós também vamos tomar medidas contra vocês. Todos devem estar envergonhados", terá afirmado Khan, segundo o testemunho do magistrado Ali Javed, que afirma ter estado presente no comício, segundo relatou esta semana a agência norte-americana AP.

As autoridades consideram que as declarações "incitam à desordem e alimentam o ódio no país".

O atual primeiro-ministro do Paquistão, Shebhaz Sharif, enfrenta uma grave crise política desencadeada pela moção de censura ao seu antecessor, Khan, bem como um momento de incerteza devido à falta de liquidez das Finanças nacionais, estando a tentar convencer o Fundo Monetário Internacional (FMI) a libertar um pacote de ajuda financeira.

Um tribunal de Islamabad aceitou na semana passada o pedido de liberdade sob fiança de Khan e a fiança estabelecida foi de 100 mil rupias paquistanesas (cerca de 455 euros, ao câmbio atual), segundo o mesmo `media` paquistanês.

O Tribunal Superior de Islamabad já tinha concedido liberdade sob fiança ao antigo primeiro-ministro paquistanês.

Antiga estrela de críquete, o desporto mais popular no Paquistão, Khan foi derrubado por uma moção de censura em 10 de abril deste ano, depois de ter chegado ao poder em 2018.

Desde então, tem realizado grandes comícios em todo o país para pressionar a frágil coligação governamental e tentar reconquistar o poder.

RJP // PDF