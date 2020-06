Tribunal Penal Internacional acusa Administração Trump de coacção

Chile Eboe-Osuji disse que as sanções anunciadas pelo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, no início de junho foram uma tentativa de coerção contra o direito internacional e o direito interno dos EUA e dos outros países.



"Isso é ilegal. Em qualquer democracia liberal, ou mesmo em democracias não tão liberais, (...) é contra a lei coagir um tribunal para ter justiça da maneira que se deseja", afirmou em comunicado o presidente do TPI. "E, mesmo nos EUA, a lei proíbe essa forma de conduta".

Eboe-Osuji garante que o Tribunal Penal Internacional não se descarta do papel de defender a justiça, apesar das críticas dos EUA.







"A ideia de que temos de inclinar-nos ou deixar-nos paralisar pela força vai contra toda a ideia de justiça", disse ainda o presidente do TPI, numa entrevista à disse ainda o presidente do TPI, numa entrevista à BBC





"Cabe agora ao mundo decidir se o poder tem tanta razão que possa desviar [do seu caminho] este tribunal internacional"







No início de junho, a Administração Trump impôs sanções aos funcionários do TPI e respetivas famílias, que estejam a trabalhar nas investigações de crimes de guerra dos norte-americanos no Afeganistão. Na mesma altura, os EUA anunciaram também que iam dar inicio a uma contra-investigação ao TPI, por corrupção.





Estas medidas eram apenas "o primeiro passo importante para responsabilizar o TPI por exceder o seu mandato e violar a soberania dos Estados Unidos", esclareceu em meados deste mês a Administração Trump.



"Os EUA têm motivos para duvidar da honestidade do TPI. O Departamento de Justiça recebeu informações substanciais e credíveis que levantam sérias preocupações sobre uma longa história de corrupção financeira", alegou o executivo de Donald Trump.





Entretanto, o Tribunal Penal Internacional lamentou o anúncio de novas ameaças e ações coercitivas, incluindo medidas financeiras, contra o Tribunal e os seus funcionários".





"O TPI mantém firmemente a sua equipa e os funcionários e permanece inabalável no seu compromisso de cumprir com a independência e a imparcialidade no mandato que lhe é conferido pelo Estatuto de Roma e pelos Estados que dele fazem parte", lê-se no comunicado.



Eboe-Osuji afirmou ainda que a investigação do Afeganistão é importante, uma vez que representa a "última esperança" de justiça.







"Não fazemos este trabalho porque nos dê prazer ou por termos algum interesse no resultado de uma maneira ou de outra. Fazemos isto por questões de justiça".







Nomeado em 2018, o presidente do TPI disse ter ficado surpreendido com a acusação dos EUA e descreveu-a como uma "sistemática e permanente campanha de difamação".



"É surpreendente vindo de um conceituado bastião da democracia liberal. É algo que se espera de certos tipos de países. Mas não se espera isso dos Estados Unidos", disse. "Isto não tem precedentes, não só para o TPI, mas para qualquer tribunal internacional".





Recorde-se que os Estados Unidos foram um dos países a votar contra a criação do Tribunal Penal Internacional Permanente, não sendo por isso um dos Estados membros signatários. Além disso, a investigação no Afeganistão envolve alegadas atrocidades cometidas pelos Taliban, e pelos militares destacados para a região, incluindo norte-americanos, assim como abusos graves supostamente cometidos pela CIA e outras agências de inteligência dos EUA.