Tribunal sorteou posição de partidos no boletim de voto das legislativas timorenses

O sorteio, conduzido pelo presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, decorreu com a presença de representantes das forças políticas candidatas e, entre outros, o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE).

A sessão começou atrasada, com Deolindo dos Santos a ordenar às várias câmaras de televisão que se colocassem nas laterais da pequena sala de audiências, de forma a desobstruir a visão da mesa do juiz e do processo de sorteio.

"É importante o papel dos 'media' para que a população acompanhe o processo, mas isto é um ato judicial e os representantes dos partidos têm que conseguir ver o sorteio", afirmou.

A posição dos partidos no boletim de voto, segundo o sorteio realizado hoje, coloca o Partido Desenvolvimento Nacional (PDN) em primeiro, seguido do Partido Liberta Povo Aileba (PLPA), do Partido Libertação Popular (PLP), do Partido Democrático (PD) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

Segue-se o Partido Os Verdes de Timor (PVT), a União Democrática Timorense (UDT), o Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático (PUDD), Partido Republicano (PR), a Unidade Nacional Democrática da Resistência Timorense (UNDERTIM) e a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (FRETILIN).

Os seguintes partidos são o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), o Centro de Ação Social Democrata Timorense (CASDT), o Movimento de Libertação do Povo Maubere (MPLM), o Partido Socialista Timor (PST), o Partido Democrata Cristão (PDC) e finalmente a Associação Popular Monarquia Timorense (APMT).