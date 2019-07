Tribunal sul-africano aprova indemnização inédita para mineiros de ouro

Lusa26 Jul, 2019, 16:21 | Mundo

O acordo abrange trabalhadores que contraíram silicose e tuberculose, duas doenças pulmonares fatais, na minas de ouro sul-africanas durante ou a partir de 1965, e também familiares dependentes de mineiros entretanto falecidos.

De acordo com o diário Citizen, de Joanesburgo, as cinco empresas mineiras envolvidas são a Anglo American, AngloGold Ashanti, Harmony Gold, a Gold Fields e a Sibanye-Stillwater.

A juíza Leoni Windell, citada pelo jornal, afirmou na leitura da decisão que "todas as partes fizeram um esforço para garantir que o acordo seja razoável, adequado e justo".

O jornal adianta que o valor a atribuir a cada requerente varia entre 70.000 rands (4.490 euros) e 500.000 rands (32.081 euros), e que os requerentes são, na maioria, trabalhadores oriundos da África do Sul, bem como dos países vizinhos Botsuana, Lesoto, Zimbabué, Esuatini (antiga Suazilândia) e Maláui.

No ano passado, as principais empresas produtoras de ouro na África do Sul chegaram a um acordo com diversos escritórios de advogados para a indemnização, através de uma ação colectiva, de milhares de trabalhadores mineiros afectados pela silicose e tuberculose, devido à inalação de poeira contendo sílica, na minas de ouro do país, a partir de 1965.