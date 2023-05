Tribunal suspende proibição contra concentração de grupo de extrema-direita em Paris

Em comunicado, a polícia parisiense já tinha defendido que as proibições relativas a este encontro e outros quatro de organizações com a mesma ideologia tinham sido impostas "para prevenir o risco de alterações de ordem pública, apelos à violência e `slogans` que possam pôr em causa os princípios consagrados na Declaração dos Direitos Humanos".

"Primeira vitória para este grande fim de semana, o Tribunal Administrativo acabou com a proibição do nosso encontro", indicou o grupo na sua conta do `Twitter`.

O grupo Ação Francesa tinha solicitado a anulação por considerar que a proibição constituía uma violação da liberdade de reunião, informou o jornal Le Figaro.

A Assembleia Nacional Francesa aprovou, na quarta-feira, a criação de uma comissão de investigação sobre grupos violentos nas manifestações, depois do ministro do Interior, Gérald Darmanin, ter apelado às prefeituras francesas para proibirem todas as manifestações de extrema-direita, na sequência de uma controversa manifestação neonazi no passado fim de semana.

A manifestação, celebrada em Paris, contou com a presença de cerca de 600 pessoas, a maioria com o rosto tapado e vestidas de preto, e que transportavam várias bandeiras com cruzes suásticas, associadas ao regime nazi.