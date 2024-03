Tribunal tailandês arquiva caso contra antiga chefe do Governo Yingluck Shinawatra

Esta é a mais recente decisão favorável em processos criminais que pendem sobre a antiga líder, depois de o tribunal ter ilibado Yingluck de abuso de poder em dezembro do ano passado.

Os juízes rejeitaram por unanimidade as acusações contra Yingluck e cinco arguidos, acusados de mau uso de 240 mil milhões de baht (6,2 mil milhões de euros) num projeto de infraestruturas, de acordo com um comunicado de imprensa de um órgão especial do Supremo Tribunal que trata dos processos penais contra antigos titulares de cargos públicos.

Yingluck, a primeira mulher chefe de Governo na Tailândia e irmã do antigo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, vive no exílio desde que o executivo foi derrubado por um golpe de Estado em 2014.