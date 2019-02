Tribunal timorense deve decidir em março constitucionalidade de alterações a lei petrolífera

Lusa26 Fev, 2019, 07:54 | Mundo

"Este é um assunto complexo com várias questões colocadas e que estamos a estudar. Mas prevemos que durante o mês de março publicaremos a decisão", disse Deolindo dos Santos, em declarações à Lusa.

Deolindo dos Santos explicou que o Tribunal de Recurso notificou o presidente do Parlamento Nacional para se pronunciar sobre o caso, tendo solicitado igualmente um parecer à Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Temos neste momento as respostas e estamos a estudar o processo e iremos tomar a decisão", explicou.

Vinte e três deputados da oposição apresentaram ao Tribunal de Recurso um pedido de fiscalização da constitucionalidade de várias alterações à LAP que, consideram ir "muito para além do seu objeto, violando o disposto na Lei do Fundo Petrolífero (FP) -- lei de valor reforçado ou lei com caráter de prevalência ou proeminência sobre as leis ordinárias que a contrariem".

Os deputados contestam ainda a exclusão do visto prévio da Câmara de Contas, colocando em causa princípios de transparência na gestão financeira do FP e sustentam que a lei se refere a um tratado -- o de fronteiras marítimas com a Austrália -- que ainda não foi ratificado.

Sustentam que a mudança "viola as competências colegiais do Conselho de Ministros e/ou do Governo, nomeadamente o princípio da imodificabilidade de decisões, esvaziando os princípios da especialidade dos órgãos de soberania e da colegialidade", questionam ainda a retroatividade da sua aplicação e consideram que a superação do veto presidencial não cumpriu as formalidades constitucionais.

Na resposta que enviou ao Tribunal de Recurso o Parlamento Nacional timorense considerou "manifestamente infundado" o pedido da oposição.

"Salvo o devido respeito pela argumentação expressa no pedido de fiscalização, o mesmo é manifestamente infundado e não pode proceder", refere uma resposta assinada pelo presidente do parlamento, Arão Noé Amaral, remetida ao Tribunal de Recurso e a que a Lusa teve acesso.

O parlamento considerou que a lei "não padece de nenhum dos vícios que lhe são imputados" pelo que defendeu que deve ser considerado "improcedente, por não provado".

As alterações em causa foram aprovadas pela maioria do parlamento, vetadas pelo Presidente, reaprovadas pelos deputados e promulgadas pelo chefe de Estado, tendo a oposição apresentado um pedido de fiscalização da constitucionalidade das mudanças.

As alterações à LAP versam sobre a "participação do Estado em operações petrolíferas", tendo sido acrescentada a possibilidade de essa participação ser feita "através de entidades integralmente detidas ou controladas" por pessoas coletivas públicas timorenses".

A LAP é essencial para que o Governo concretize a compra de uma participação maioritária e concretizar, antes de 31 de março, a compra das participações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio do Greater Sunrise, no Mar de Timor.