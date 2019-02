Paulo Alexandre Amaral - RTP27 Fev, 2019, 17:31 / atualizado em 27 Fev, 2019, 17:33 | Mundo

No total, são os 17 recursos que estão em fase de tramitação contra a decisão do município de San Lorenzo | Susana Vera - Reuters

O assunto assume aqui contornos mais técnicos do que políticos, apesar de ser neste campo que se está a fazer a luta em torno das ossadas do ditador que governou Espanha durante quatro décadas e cuja falta é sentida em particular pela direita e extrema-direita espanholas.







O município de San Lorenzo, em cujo ordenamento está incluído o monumento do Vale dos Caídos, passou a autorização para a realização da obra que permitirá retirar as ossadas do Generalíssimo do local em que se encontra atualmente sepultado, no chão da basílica.





Face à iminência do desenterramento de Franco, foram muitas as ações que entraram na Justiça espanhola para impedir que os restos mortais fossem movidos de lugar. No total, são os 17 recursos que estão em fase de tramitação contra a decisão do município de San Lorenzo.





Na notificação desta suspensão recebida por Francisco Javier Zaragoza Ivars, advogado que interpôs 15 dos recursos, esclarece-se que a obra para exumar Franco não tem em conta “o risco de queda ou rutura e dano das pessoas” que estariam envolvidas na operação: “Não é preciso ser arquitecto, arquiteto técnico, engenheiro ou mestre de obras para perceber que se trata de uma manobra perigosa”.

“Projeto sectário e divisionista”

De acordo com o jornal El País, o juiz José Yusty Bastarreche, que assina a suspensão, é o mesmo magistrado que em 2007 assinou numa revista de História contemporânea um artigo em que considera um “projecto sectário e divisionista” a Lei da Memória Histórica, uma lei aprovada pelo Executivo de José Luis Rodríguez Zapatero (2008) para reconhecer os direitos daqueles que foram alvo de perseguição ou de violência durante a guerra civil e a ditadura franquista.





A lei, considerava o juiz que pretende agora travar a exumação de Francisco Franco, “representa a ânsia de vingança e o ódio dos vencidos da Guerra Civil”.





O juiz admite que tomou a decisão sem sequer ter analisado a documentação que especificava a execução da obra, assentando a sua decisão no prognóstico de dois arquitetos que sublinharam a necessidade de “uma análise rigorosa” para levar a cabo os trabalhos.





Estes prolegómenos legais poderão adiar para nunca o desenterramento dos restos mortais de Franco, face à aproximação das eleições de 28 de Abril, que ameaçam apear do governo o PSOE, precisamente os autores do projeto.





Por agora, é uma questão técnica que interpõe entre Franco e as retroescavadoras, mas é outra a dimensão em que se move a grande parte dos 17 recursos: fala-se ali de direito ao “descanso eterno”. Mais adiantam que desenterrar o ditador é privá-lo do dogma de fé da ressurreição dos mortos.