Tribunal Uigure no Reino Unido acusa China de genocídio e de crimes contra a humanidade

Centenas de milhares de pessoas - um número que pode chegar a um milhão - foram detidas sem qualquer justificação pelas autoridades chinesas, afirmou o presidente do tribunal, Sir Geoffrey Nice, que é também conselheiro da rainha, aquando da apresentação das conclusões do Tribunal Uigure em Londres., afirmou Nice, citado pelo Guardian

O Tribunal Uigure, sediado no Reino Unido, é composto por advogados, académicos e empresários, não tendo o apoio do governo ou poderes para sancionar ou punir a China. Os seus representantes acreditam porém que, ao apresentar publicamente as provas, haja uma ação internacional para enfrentar e condenar os alegados abusos contra a população uigure, grupo étnico da região chinesa de Xinjiang predominantemente muçulmano.