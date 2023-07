Tribunal valida presidenciais na Guatemala

Os resultados oficializaram a passagem à segunda volta das eleições da ex-primeira-dama Sandra Torres e do académico Bernardo Arévalo de León, apoiado pelo partido Semilla, agora suspenso.

O anúncio oficial dos resultados estava pendente de uma revisão das atas eleitorais, ordenada pelo Tribunal Constitucional, a 1 de julho.

A decisão do TSE foi divulgada minutos depois de o Ministério Público ter anunciado, de forma surpreendente, a suspensão legal do partido Semilla, com base num processo criminal.

No entanto, o TSE disse desconhecer esta circunstância e ordenou que a segunda volta das eleições presidenciais se realize a 20 de agosto, tal como previsto no calendário eleitoral.

"Estávamos em reunião plenária e não temos conhecimento, neste momento, do alcance da resolução", disse a presidente do tribunal, Irma Palencia.

Os cinco magistrados que compõem o TSE anunciaram a decisão numa conferência de imprensa, 17 dias após as eleições, um período extraordinário e invulgar, que gerou desconfiança e incerteza em vários setores a nível nacional e internacional.

A desconfiança nasceu depois de vários especialistas, analistas e o próprio Arévalo de León, do Semilla, terem denunciado publicamente que o Estado ia tentar anular a candidatura ou a vitória do candidato através de uma estratégia judicial.

Estas suspeitas foram confirmadas na quarta-feira, quando o Ministério Público indicou ter pedido a suspensão da personalidade jurídica do partido Semilla por um alegado caso de corrupção, com o pedido a ser validado por um juiz.