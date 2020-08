Trinta e quatro refugiados mortos e sete desaparecidos (ACNUR)

Outros 124 refugiados ficaram feridos nas explosões, 20 dos quais ficaram em estado grave, e sete continuam desaparecidos, disse o porta-voz, sem adiantar a origem dos refugiados ou se havia mulheres e crianças entre as vítimas.

O ACNUR mobilizou 12 milhões de dólares (10,16 milhões de euros) em ajudas para as zonas mais afetadas de Beirute, onde vivem cerca de 200.000 refugiados, muitos de origem síria e palestiniana.

Beirute foi sacudida na passada terça-feira por uma gigantesca explosão, causando pelo menos 160 mortos e mais de 6.000 feridos, segundo o último balanço feito pelas autoridades libanesas.

A explosão ocorreu num armazém do porto da capital libanesa onde estavam depositadas desde 2014 cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio sem as devidas medidas de segurança, de acordo com as autoridades, apesar de ainda se desconhecer o que provocou a deflagração.