Trinta e sete migrantes morreram em dois naufrágios ao largo das ilhas gregas

São ilegais oriundos do Iraque, do Irão e do Afeganistão que atravessaram o mar Egeu, desde a Turquia, em embarcações que não resistiram a ventos de mais de 100 quilómetros por hora.



Oitenta náufragos foram resgatados pelas autoridades com a ajuda da população.



O governo de Atenas apela à intervenção da União Europeia e da Turquia para travarem estas travessias clandestinas.