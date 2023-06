Trinta e um mortos numa explosão em restaurante na China

A explosão deveu-se a uma fuga de gás no restaurante, avançou a agência de notícias estatal chinesa.

Sete outras pessoas ficaram feridas e estão a receber tratamento hospitalar.

A rua, onde se situam outros estabelecimentos de restauração e entretenimento numa zona residencial do centro da cidade de Yinchuan, capital da região autónoma de Ningxia, ficou repleta de destroços.

A tragédia ocorreu na véspera do Festival do Barco-Dragão, uma celebração de três dias em que muitos chineses se reúnem com a família e amigos.