Troca de tiros entre Israel e o Hamas resulta em quatro feridos em Gaza

Segundo fonte do Exército israelita, um civil foi hoje ferido, por disparos feitos a partir de Gaza, perto da barreira que separa o Estado judaico do enclave palestiniano.

Os militares israelitas responderam com disparos de tanque contra várias posições militares do movimento islâmico Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007.

O Ministério da Saúde de Gaza referiu que três palestinianos ficaram feridos, sem precisar se eram civis ou combatentes.

Esta escalada de violência surge após Israel ter anunciado medidas destinadas a melhorar as condições de vida na Cisjordânia ocupada, na sequência de um raro encontro entre o ministro da Defesa israelita e o líder palestiniano, Mahmud Abbas.

Desde que um frágil cessar-fogo entrou em vigor no final de maio, apenas cinco projéteis (foguetes ou morteiros) foram disparados de Gaza para território israelita, informou esta terça-feira o exército no seu relatório anual.

Para melhorar as relações com os palestinianos, o ministro da Defesa israelita aprovou hoje "medidas de confiança" na sequência do encontro com o líder palestiniano.

O pacote inclui a transferência de fundos de impostos para a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), autorizações para comerciantes palestinianos e o estatuto de residência para palestinianos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, anunciou o gabinete do ministro israelita, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

Benny Gantz encontrou-se com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, na sua residência privada em Rosh Haayin, nos subúrbios de Telavive, na terça-feira à noite, sendo a primeira vez que Abbas se reuniu com um governante israelita em território de Israel desde 2010.

Os dois dirigentes discutiram a coordenação de segurança entre Israel e a ANP, liderada por Abbas.

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, é contra a criação de um Estado palestiniano e o seu Governo não tem manifestado interesse em reatar as negociações de paz, embora deseje reduzir as tensões e melhorar as condições de vida na Cisjordânia.

Nos últimos meses registou-se um aumento da violência de israelitas contra palestinianos na Cisjordânia, bem como ataques de palestinianos a israelitas em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia.

O novo embaixador norte-americano em Israel, Tom Nides, elogiou o encontro de terça-feira e manifestou a vontade de que a diplomacia leve "a mais medidas de construção de confiança no ano novo", salientando que seria benéfico "para todos".

Um assessor de Abbas alertou que a boa vontade de Israel deve ser acompanhado por um horizonte político que conduza a um acordo de paz.

No lado palestiniano, o movimento Hamas, no poder há mais de uma década na Faixa de Gaza, um território sob bloqueio israelita, condenou a reunião como um afastamento do "espírito nacional do povo palestiniano".

Israel conquistou Jerusalém Oriental durante a Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, juntamente com a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

Posteriormente, anexou Jerusalém Oriental, uma decisão nunca reconhecida pela comunidade internacional.

Os palestinianos pretendem recuperar a Cisjordânia ocupada e Gaza e reivindicam Jerusalém Oriental como capital do Estado da Palestina.