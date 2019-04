Partilhar o artigo Tropas afegãs e internacionais mataram mais civis do que talibãs no primeiro trimestre de 2019 Imprimir o artigo Tropas afegãs e internacionais mataram mais civis do que talibãs no primeiro trimestre de 2019 Enviar por email o artigo Tropas afegãs e internacionais mataram mais civis do que talibãs no primeiro trimestre de 2019 Aumentar a fonte do artigo Tropas afegãs e internacionais mataram mais civis do que talibãs no primeiro trimestre de 2019 Diminuir a fonte do artigo Tropas afegãs e internacionais mataram mais civis do que talibãs no primeiro trimestre de 2019 Ouvir o artigo Tropas afegãs e internacionais mataram mais civis do que talibãs no primeiro trimestre de 2019

Tópicos:

ONU,