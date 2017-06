Tropas chinesas estacionadas em Hong Kong protagonizam maior parada em 20 anos para Xi Jinping

Lusa 30 Jun, 2017, 07:43 | Mundo

Xi Jinping passou revista às tropas durante o desfile realizado esta manhã (hora local), no qual participaram mais de 3.000 soldados, de mais de 20 formações militares, o mais elevado número registado até à data na antiga colónia britânica.

Foram também exibidos veículos blindados, helicópteros e outros equipamentos militares, numa rara demonstração por parte das tropas chinesas estacionadas em Hong Kong, onde mantêm normalmente uma presença discreta.

A parada contou com a assistência de aproximadamente quatro mil pessoas de todos os quadrantes da sociedade, segundo a agência oficial chinesa Xinhua.

As imagens divulgadas pelos `media` mostram Xi a bordo de um jipe, que avançava lentamente, apetrechado com um microfone, através do qual se dirigiu às tropas: "Olá, camaradas!". Do outro lado, a resposta em coro: "Olá, Presidente!"

Xi Jinping iniciou na quinta-feira uma visita de três dias a Hong Kong por ocasião das celebrações do 20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial e da tomada de posse da chefe do Executivo eleita, Carrie Lam, que vai ser a primeira mulher a liderar o executivo de Hong Kong.

Um enorme dispositivo de segurança, composto por milhares de polícias, foi montado em toda a cidade para manter a grande distância uma parte da população que denuncia a crescente interferência política de Pequim nos assuntos internos de Hong Kong.

Como Região Administrativa Especial da China, Hong Kong tem autonomia administrativa, legislativa e judicial e goza de uma série de liberdades, como de expressão, imprensa e associação, e garantias desconhecidas na China. A Pequim cabe a Defesa e os Negócios Estrangeiros.