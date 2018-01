Tropas de Damasco rompem cerco imposto por radicais islâmicos em Harasta

Lusa08 Jan, 2018, 09:31 | Mundo

De acordo com as últimas informações, as tropas leais ao presidente sírio, Bashar al Assad, tentam, neste momento, ampliar um corredor de acesso ao edifício da Administração de Veículos de Harasta e estabelecer um perímetro de segurança na zona.



A ofensiva militar está a ser comandada pela IV Divisão das Forças Armadas, um corpo de elite do exército sírio.



No domingo à noite, a agência de notícias oficial SANA anunciou que os efetivos governamentais tinham conseguido romper o cerco "imposto por terroristas e grupos takfiri (radicais islâmicos)" ao edifício da Administração de Veículos, após uma "batalha que causou dezenas de baixas entre as forças inimigas".



A agência SANA acrescentava que pouco depois de o cerco ter sido rompido, as autoridades deram início a uma nova ofensiva para alargar o perímetro de segurança em torno da área.



O edifício encontrava-se sitiado pela Organização para a Libertação do Levante, que integrava a aliança do antigo braço da Al Qaeda no país -- e membros dos grupos Legião da Misericórdia e Movimento Islâmico de Sham, desde o passado dia 31 de dezembro.



No último dia de 2017, os radicais islâmicos lançaram um ataque em Harasta e Arbin, na região de Guta Oriental, arredores de Damasco, contra posições das forças governamentais.



De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, organização não-governamental com sede em Londres, as hostilidades já provocaram a morte a 72 soldados governamentais e 87 radicais islâmicos, desde o final do passado mês de dezembro.