Tropas filipinas capturaram comandante de grupo separatista islâmico

Amajan Sahidjuan, comandante do grupo rebelde Abu Sayyaf, foi capturado numa batalha armada no sábado à noite na ilha de Kalupag, na província mais meridional do Tawi Tawi. Dois outros militantes conseguiram fugir e arrastaram o último de quatro reféns indonésios, mas as tropas finalmente resgataram-no hoje, disse o comandante militar regional, o Tenente-General Corleto Vinluan Jr.

Na quinta-feira à noite, três homens indonésios foram resgatados pela polícia.

Os militares disseram que os militantes de Abu Sayyaf liderados por Sahidjuan estavam a fugir de ataques na vizinha província de Sulu quando a sua lancha foi atingida por enormes ondas e virada do avesso.

Sahidjuan, que usa como nome de guerreiro Apuh Mike, tem sido responsabilizado pela realização de sequestros com resgate desde o início dos anos 90. Foi alegadamente um dos militantes de Abu Sayyaf que atacou a cidade Ipil, a sua maioria cristã, em 1995, onde mataram mais de 50 pessoas depois de roubarem bancos e lojas e queimarem o centro da cidade.

O Abu Sayyaf é um grupo pequeno, mas violento que foi colocado na lista negra pelas Filipinas e pelos Estados Unidos como uma organização terrorista. Algumas das suas fações alinharam-se com o grupo do Estado islâmico.

Os militantes têm sido consideravelmente enfraquecidos por anos de ofensivas militares, mas continuam a ser uma ameaça à segurança das Filipinas.