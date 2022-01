Tropas lideradas por Moscovo abandonam Cazaquistão dentro de dois dias

"A principal missão das forças de manutenção da paz (...) foi concluída com sucesso, pelo que a retirada gradual do contingente começará dentro de dois dias. Este processo não levará mais de dez dias", disse Kassym-Jomart Tokayev numa reunião oficial.

O presidente aproveitou o discurso para exigir ao banco central e à reguladora financeira do país que assegurem a estabilidade das taxas de câmbio, de modo a solidificar a confiança na moeda local.

Na mesma ocasião, Tokayev nomeou para o cargo de primeiro-ministro Alikhan Smailov, de 49 anos, que no Governo anterior foi vice-primeiro-ministro. O Parlamento apressou-se a votar Smailov numa sessão transmitida pela televisão pública do país.

Na segunda-feira, o líder do Cazaquistão disse ter havido uma tentativa de golpe de Estado coordenada por "uma única entidade" e levada a cabo por combatentes armados. As declarações surgiram no final de uma semana dos mais violentos tumultos no Cazaquistão desde o colapso soviético.



Os protestos levaram à ativação de uma aliança militar liderada pela Rússia, responsável por enviar tropas ao país.



O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na segunda-feira que os distúrbios no Cazaquistão foram explorados por forças destrutivas internas e externas, garantindo ainda que a aliança militar Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) não permitirá que outra entidade a desestabilize.



Segundo Putin, o envio de militares da CSTO impediu que grupos armados derrubassem o poder no Cazaquistão. "Assim que o contingente cumprir as funções, [as forças] vão retirar-se do território", avançou então o presidente russo.



Putin garantiu também que não vai tolerar "revoluções coloridas" no espaço da ex-União Soviética, uma expressão recorrente do chefe de Estado russo para se referir a revoltas alegadamente orquestradas pelo "Ocidente".Quase oito mil detidos numa só semana

Rico em hidrocarbonetos, o Cazaquistão foi abalado por uma onda de protestos sem precedentes desde a sua independência, em 1989.

Segundo dados do Governo do Cazaquistão, cerca de oito mil pessoas foram detidas após a semana de tumultos no país. "Desde 10 de janeiro, 7.989 pessoas foram detidas", informou na segunda-feira o Ministério do Interior cazaque em comunicado.

Pelo menos 164 pessoas morreram nos protestos, segundo dados não-governamentais, enquanto o regime aponta para cerca de "duas dezenas de mortos".

Os protestos começaram no domingo nas províncias após uma subida do preço dos combustíveis, antes de se espalharem pelas grandes cidades, especialmente Almaty, onde as manifestações se transformaram em tumultos contra o regime.Um contingente de tropas da Rússia e outros aliados de Moscovo chegou ao Cazaquistão na quinta-feira para apoiar o Governo, protegendo edifícios estratégicos e colaborando na operação antiterrorista e de manutenção da paz.

Foram os maiores protestos ocorridos no país desde que conquistou a independência, há três décadas.

c/ agências