Tropas russas entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia

Foto: Oleksandr Lapshyn - Reuters

As últimas informações dão conta de que os russos alcançaram a cidade por via aérea, com recurso a paraquedistas, eram 3 horas da manhã. O Governador da cidade fala em 21 morros e 112 feridos nas últimas 24 horas.