Tropas turcas ocupam aldeias no noroeste da Síria

Jorge Almeida - RTP22 Jan, 2018, 12:23 / atualizado em 22 Jan, 2018, 12:24 | Mundo

As forças militares turcas ocuparam várias aldeias na região de Afrin, ao fim de três dias de combates.



A ofensiva apoiada pelo FSA, o Exército Livre Síria, é contra a milícia turca YPG, que controla grande parte do território do noroeste da Síria e é vista como uma extensão do partido PKK, que luta há 30 anos pela autonomia curda.



Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), com sede no Reino Unido, o YPG conseguiu repelir os ataques em duas aldeias. O número de baixas civis cifrava-se em 18 pessoas durante o fim de semana.

Síria condena incursão turca

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, condenou a incursão militar, afirmando que “a brutal agressão turca em Afrin é parte da política de Ancara de apoio ao terrorismo na Síria”.



Os seus aliados, a Rússia, o Irão e o Egipto condenaram igualmente os ataques.



Enquanto o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometeu esmagar o YPG "muito rapidamente", o primeiro-ministro, Binali Yildirim, diz que o objetivo é criar “uma zona segura” de 30 quilómetros da fronteira para o interior da Síria.







Durante o fim de semana, rockets curdos atingiram as cidades fronteiriças turcas de Kilis e Reyhanli, provocando um número indeterminado de baixas.

EUA e França pedem fim da ofensiva

No complicado xadrez político e militar da região, os Estados Unidos apoiam as Forças Democráticas da Síria (SDF), que são controladas pelo YPG, para juntos evitar o regresso do Estado Islâmico.



O secretário norte-americano da Defesa, Jim Mattis, disse domingo aos jornalistas: “Vamos resolver o assunto”.



O Conselho de Segurança das Nações Unidas marcou uma reunião de emergência para esta segunda-feira.