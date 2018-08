Trudeau anuncia que será candidato nas legislativas de 2019

Lusa20 Ago, 2018, 07:38 | Mundo

Trudeau foi oficialmente nomeado, no domingo, pelo Partido Liberal, no círculo eleitoral de Papineau (centro de Montreal, bastião liberal e do qual é deputado desde 2008. Trudeau foi reeleito em 2011 e 2015.

Num discurso perante membros do partido, em Montreal, onde participou na marcha do orgulho 'gay', Trudeau reiterou a vontade de praticar uma "política positiva".

"Continuo a acreditar na política positiva. Estou profundamente convencido de que, apesar da polarização que vemos no mundo, do populismo, da política do medo e da divisão, continuar positivo, juntar as pessoas, procurar formas para insistir nos nossos valores comuns além das nossas diferenças, é o único meio para construir um país mais forte, um mundo mais forte", disse.

O líder do Partido Liberal prometeu reduzir o fosso entre ricos e pobres e aumentar o nível de vida das populações nativas.

Em meados de julho, Trudeau efetuou uma remodelação ministerial para permitir aos liberais recuperar nas sondagens de intenções de voto, nas quais a oposição conservadora mostrou bons resultados, a mais de um ano antes das próximas legislativas, previstas para o outono de 2019.