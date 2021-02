Trump. Aberta investigação criminal sobre "tentativa de influenciar" eleições na Geórgia

as autoridades da Geórgia preservem documentos, inclusive os que se referem ao pedido de Trump ao secretário republicano daquele Estado, Brad Raffensperger, pressionando-o a "encontrar" mais votos. Segundo o documento, a investigação foi oficialmente aberta e todos os registos relacionados com o processo de contagem de votos devem ser preservados, especialmente os que podem servir de prova das alegadas tentativas de influenciar a ação das pessoas que administraram a eleição. A procuradora-geral de Fulton, Fani Willis, enviou uma carta ao governo estaudal a pedir queSegundo o documento, a investigação foi oficialmente aberta e todos os registos relacionados com o processo de contagem de votos devem ser preservados, especialmente os que podem servir de prova das alegadas tentativas de influenciar a ação das pessoas que administraram a eleição.

No mesmo dia em que o Senado começou a ouvir as alegações dos democratas e dos advogados de defesa de Donald Trump - num julgamento em que é acusado de ter incitado a insurreição do Capitólio a 6 de janeiro - os procuradores do condado de Fulton, no Estado da Geórgia, anunciaram uma investigação criminal para apurar as tentativas de reverter os resultados das eleições em que foi derrotado pelo democrata Joe Biden.





"Este assunto é de alta prioridade, e tenho confiança de que, enquanto colegas no cumprimento da lei comprometidos em defender as Constituições dos Estados Unidos e da Geórgia, a aquisição de informações e indícios de potenciais crimes através de entrevistas, documentos, vídeos e registos eletrónicos será produtiva", lê-se no documento citado pela Reuters, enviado na quarta-feira às autoridades.





Embora o nome de Donald Trump não apareça na abertura da investigação, o antigo presidente norte-americano foi publicamente criticado por um telefonema que fez às autoridades eleitorais da Geórgia, onde sugeriu que alterassem o resultado das eleições, alegando que a contagem que dava a vitória ao seu adversário democrata, Joe Biden, poderia estar incorreta.





Na carta, a procuradora-geral esclarece ainda que as alegadas violações da lei estadual em investigação incluem "a solicitação de fraude eleitoral, a apresentação de declarações falsas a órgãos governamentais estaduais e locais, conspiração, extorsão, violação de juramento e qualquer envolvimento em violência ou ameaças relacionadas com a administração da eleição".



Trump queria "encontrar" votos e fraude eleitoral



Num telefonema feito a 2 de janeiro, antes da validação dos resultados eleitorais pelo Congresso, Trump telefonou ao secretário do Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, pedindo-lhe para "encontrar" os votos suficientes para anular a vitória de Biden naquele Estado.



O então ainda presidente e recandidato à Casa Branca precisava de cerca de 11 mil votos para conseguir ultrapassar Joe Biden no resultado eleitoral na Geórgia.





"Tudo que eu quero é isso. Eu só quero encontrar 11.780 votos", terá dito Trump nesse telefonema. "Porque ganhamos o Estado".





Durante a conversa telefónica, Raffensperger rejeitou as afirmações de Trump e tentou convencer o candidato republicano de que a vitória de Biden tinha sido justa e sem fraude. Trump não aceitou os argumentos e ripostou, dizendo que a população do Estado da Geórgia "está com raiva, a população do país está com raiva, e não há nada de mal em assumir".



"Bem, sr. presidente, o problema é que os dados que tem estão errados", respondeu o secretário de Estado da Geórgia, na conversa tornada pública pela comunicação social.







Mas este telefonema não foi a única tentativa de Donald Trump para conseguir reverter os resultados na Geórgia.





As autoridades da Geórgia, avança o New York Times , confirmaram que além deste telefonema para Raffensperger a investigação abrange o contacto de Trump com outras autoridades deste Estado para tentar alterar os resultados que lhe davam uma derrota.



Tentando jogar com todos os trunfos que tinha, Donald Trump também pediu ao governador da Geórgia, o republicano Brian Kemp, para convocar uma sessão legislativa que revertesse o resultado da sua derrota e telefonou a um agente da polícia a pedir que este "encontrasse a fraude". Além disso, o ex-presidente tentou ainda pedir ao procurador-geral da Geórgia, Chris Carr, para não interferir numa ação judicial do Texas que visava anular os resultados na Geórgia e noutros Estados.





Especialistas jurídicos garantem que estes telefonemas de Trump podem ser considerados violação de pelo menos três leis eleitorais estaduais: conspiração para cometer fraude eleitoral, solicitação criminal para cometer fraude eleitoral e interferência intencional no desempenho das funções eleitorais. Estes alegados crimes e contravenções são puníveis com multa ou pena de prisão.





"A sua intenção era influenciar o secretário de Estado no desempenho das suas funções e fazê-lo arranjar votos para afetar a eleição e isso está claro como cristal na conversa", disse à Reuters Michael Moore, o ex-procurador dos EUA para o Distrito Médio da Geórgia e ex-senador democrata. "Ele está simplesmente a ligar para virar a eleição a seu favor".

Investigação às "tentativas de influenciar" eleições





A investigação, anunciada pela procuradora-geral Fani Willis, pode ainda abranger assessores e aliados de Donald Trump.





Na segunda-feira, o escritório de Raffensperger abriu a sua própria investigação administrativa sobre o telefonema de Trump, depois de os procuradores de Nova Iorque terem também iniciado investigações criminais e civis relacionadas com os negócios do antigo presidente.





Esta investigação ocorre na mesma altura em que Trump enfrenta um segundo julgamento de impeachment em Washington. O conselheiro de Trump, Jason Miller, condenou o anúncio da investigação de Willis, argumentando que "o momento aqui não é acidental, dado o julgamento de impeachment de hoje".



"Esta é simplesmente a última tentativa dos democratas de marcarem pontos políticos e continuarem a sua caça às bruxas contra o presidente Trump, e todo mundo vê isso", disse Miller num comunicado, na quarta-feira.





Recorde-se que Donald Trump queixou-se de fraude eleitoral, para justificar a sua derrota nas eleições presidenciais, e a sua equipa de campanha interpôs vários processos judiciais para contestar os resultados, embora todos tenham sido rejeitados pelos tribunais.