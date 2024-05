Trump aceita repto de Biden para dois debates em junho e setembro

Biden, de 81 anos, e Trump, de 77, já se enfrentaram em debates antes das eleições presidenciais de 2020 e o atual Presidente, numa mensagem de vídeo, propôs dois debates televisivos sem a presença do público, com o primeiro a ser realizado em 27 de junho, organizado pela cadeia televisiva CNN.

Anteriormente, Biden tinha recusado participar nos debates presidenciais de outono, patrocinados pela Comissão de Debates Presidenciais, entidade bipartidária que organiza os confrontos desde 1988, apresentando a alternativa de participar em debates organizados pelos meios de comunicação social.

"O corrupto Joe Biden é o pior debatedor que já enfrentei", escreveu Trump na rede social Truth, respondendo ao desafio do candidato democrata.

"Ele não consegue juntar duas frases! É também o pior presidente da história dos Estados Unidos, de longe", acrescentou Trump, que está envolvido num julgamento em Nova Iorque e tem outros três casos judiciais em aberto, envolvendo 91 acusações.

Por isso, numa mensagem audiovisual, Biden referiu-se aos dias em que Trump não tem de comparecer em tribunal, como possíveis datas para os debates.

"Escolha as datas, Donald. Ouvi dizer que tem as quartas-feiras livres", disse Biden.

"Estou pronto e disposto a debater o corrupto Joe nas duas datas propostas em junho e setembro", respondeu Trump.

Apesar de os dois candidatos terem sido rápidos a concordar com o calendário dos debates, parecem ter diferenças significativas em questões-chave sobre como organizar os confrontos, incluindo chegar a acordo sobre parceiros de comunicação social, moderadores, localização e regras - algumas das mesmas questões que motivaram a formação da Comissão de Debates Presidenciais em 1987.

A proposta de Biden exclui candidatos independentes, como Robert F. Kennedy Jr.

Para já, equipa de campanha de Trump não comentou os detalhes da proposta de Biden, mas Trump insiste em querer ter uma grande audiência ao vivo.

"Eu recomendaria fortemente mais de dois debates e, para fins de entretenimento, um local muito grande, embora Biden supostamente tenha medo de multidões", ironizou o candidato republicano.

Trump também tem pressionado por mais debates e até por debates antecipados, argumentando que os eleitores deveriam poder ver os dois candidatos em confronto bem antes do início da votação antecipada, que decorre a partir de setembro.

A diretora da campanha de Biden, Jen O`Malley Dillon, enviou hoje uma carta à Comissão de Debates Presidenciais para dizer que a candidatura democrata se opõe às datas de outono selecionadas por essa instituição, que ocorreriam depois de alguns eleitores terem começado a votar, repetindo uma reclamação também expressa pela campanha de Trump.

A campanha de Biden também prefere não fazer os debates perante grandes audiências ao vivo.

"Os debates devem ser conduzidos para o benefício dos eleitores americanos, assistindo-os pela televisão e em casa -- e não como entretenimento para uma audiência pessoal com partidários e doadores barulhentos ou perturbadores, como aconteceu com os debates televisionados em 1960. Um estúdio de televisão com apenas os candidatos e moderadores é uma maneira melhor e mais económica de proceder: focado exclusivamente nos interesses dos eleitores", argumentou Dillon.