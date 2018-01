Trump aceita suspender pela "última vez" sanções ao Irão

Graça Andrade Ramos - RTP12 Jan, 2018, 19:56 / atualizado em 12 Jan, 2018, 20:35 | Mundo

Irão reage

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 12 de janeiro de 2018

Aditamento duro

Sanções do Tesouro

Os visados

"A política de Trump & o anúncio de hoje equivalem a uma tentativa desesperada para sabotar um acordo multilateral sólido, violando maliciosamente os seus parágrafos 26, 28 & 29. JCPOA (o acordo nuclear) não é renegociável: mais do que repetir retórica estafada, os EUA têm de se colocar de modo a cumpri-lo na totalidade - tal como o Irão", escreveu Mohammad Javad Zarif na sua conta oficial A próxima decisão sobre a suspensão ou não da maioria das sanções deverá ser tomada dentro de 120 dias.Ate lá, Trump "pretende trabalhar com os parceiros europeus - os restantes signatários do acordo, a França, a Alemanha e o Reino Unido, além da China e da Rússia - para um acordo de aditamento", que visa endurecer as condições do texto de 2015, acrescentou a mesma fonte.O Presidente quer nomeadamente incluir neste "acordo complementar" a reserva da possibilidade de impor as sanções em caso de incumprimento do acordo original por parte do regime iraniano. Teerão não deverá participar na redação deste aditamento.Para Trump, o regime de Teerão é responsável por grande parte da agitação do Médio Oriente e a possibilidade de que adquira armas nucleares tem sido uma preocupação para as Administrações norte-americanas mais recentes.Contrabalançando a decisão tomada pela Casa Branca, o Tesouro americano propôs esta sexta-feira novas sanções específicas contra 14 pessoas ou entidades iranianas por "violações dos Direitos do Homem" ou por ligações ao programa balístico iraniano.São sanções que não têm ligações diretas ao programa nuclear iraniano, já que recupera-las ou voltar a impo-las equivaleria à morte imediata do acordo de 2015.A Casa Branca afirma que a presença nesta lista "terá consequências políticas sérias" pois equivale a atingir "a cúpula do regime". Os Estados Unidos, contudo, assumem esta "mensagem forte", afirma um alto funcionário.Um dos principais visados pelas sanções do Tesouro é o chefe da Autoridade Judiciária iraniana, Sadegh Amoli Larijani.O Tesouro dos EUA considera-o responsável por, no exercício do seu cargo, dar seguimento a veredictos "em contravenção com as obrigações internacionais do Irão, incluindo a execução de pessoas que eram menores de idade na altura dos seus crimes", ou a "tortura" de prisioneiros.A prisão de Rajee Shar, onde "estão detidos numerosos iranianos que protestarem recentemente contra o seu Governo", numa vaga de manifestações nacionais que fizeram 21 mortos, é igualmente visada na lista das novas sanções do Tesouro.Indústrias de Defesa iranianas, o Conselho Supremo para o ciberespaço e uma organização de defesa cibernética que depende dos corpo de élite dos Guardas da Revolução, são outras entidades incluidas na lista.