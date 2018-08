Trump acusa ex-advogado de inventar histórias

O advogado admitiu ter pago 130 mil e 150 mil dólares a duas mulheres que dizem ter mantido relações íntimas com Donald Trump, para que mantivessem o silêncio. Cohen garante que estes pagamentos foram realizados a mando do agora Presidente “com a intenção de influenciar as eleições” de 2016.



Essas mulheres são Stormy Daniels, atriz de filmes pornográficos, e Karen McDougal, ex-modelo da revista Playboy.



Apesar de a admissão de Cohen poder significar que Trump cometeu um crime, o Presidente desvaloriza o peso das acusações. “Michael Cohen deu-se como culpado perante duas acusações de violação de financiamentos da campanha eleitoral que não são crimes”, garantiu na rede social Twitter.





Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!