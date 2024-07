Trump insistiu que Israel precisa de acabar com a guerra o mais rápido possível, mas não esclarece como pode ajudar a pôr fim ao conflito.



No final da reunião, Donald Trump disse que sempre teve muito boas relações com Benjamin Netanyahu.



O primeiro-ministro israelita revelou que vai enviar representantes para as conversações que vão decorrer em Roma para tentar encontrar uma solução para Gaza.