Trump acusa Irão de desestabilizar o Médio Oriente e apoiar os crimes de Assad

Lusa 21 Mai, 2017, 17:11 / atualizado em 21 Mai, 2017, 17:13 | Mundo

"Tudo o que está a acontecer na Síria é culpa do regime iraniano", disse Trump ao discursar perante os líderes de 55 países muçulmanos numa conferência na capital da Arábia Saudita.

O presidente norte-americano apelou a todas as nações para "trabalharem para isolar o Irão e [privá-lo] dos fundos que financiam o terrorismo".

Insistindo nas críticas "à agressão" iraniana na região, Trump afirmou que "as vítimas que sofrem há mais tempo" com ela são os iranianos, que "suportaram dificuldades e desespero pela procura irresponsável dos seus líderes de conflito e de terror".

Num discurso muito centrado no combate ao terrorismo, Donald Trump afirmou que todos os países têm de participar nos esforços para erradicar o terrorismo e "trabalhar honestamente" para combater "a crise do extremismo islâmico e os grupos terroristas islâmicos que inspira".

"Todos os países têm um dever absoluto de garantir que os terroristas não encontram refúgio no seu território", disse.

O presidente norte-americano assegurou que esta "não é uma batalha entre diferentes religiões [...] ou diferentes civilizações", mas "uma batalha entre criminosos bárbaros que tentam aniquilar a vida humana e gente boa de todas as religiões que tenta protegê-la".

"É uma batalha entre o bem e o mal", disse.

O discurso de Donald Trump na cimeira de países muçulmanos é um dos pontos altos da visita de dois dias à Arábia Saudita, primeira etapa da sua primeira viagem ao estrangeiro como presidente dos Estados Unidos.

"Não estamos aqui para dar lições, para dizer aos outros como devem viver, o que devem fazer, quem ser ou quem adorar. Estamos aqui para oferecer uma parceria, baseada em interesses e valores comuns, para alcançarmos um futuro melhor para todos", disse.

Os Estados Unidos, afirmou, procuram estabelecer uma "coligação de nações" no Médio Oriente que permita "erradicar o terrorismo". Irão é “ponta de lança" do terrorismo mundial

O Rei Salomane da Arábia Saudita lançou hoje, na abertura da cimeira entre os países muçulmanos e os Estados Unidos, um ataque sem precedentes contra o Irão, país que qualificou de “ponta de lança do terrorismo mundial”.



O monarca manifestou-se também determinado em “eliminar o grupo Estados Islâmico (EI) e todas as organizações terroristas, qualquer que seja a religião, confissão ou a sua ideologia”.



“O regime iraniano é a ponta de lança do terrorismo internacional desde a revolução do [ayatolah] Khomeini”, disse o rei perante o presidente norte-americano, Donald Trump, e os representantes de cerca de 50 países das nações muçulmanas, dos quais 37 chefes de Estado ou de Governo.



“O regime iraniano apoia os grupos e movimentos terroristas, tais como o Hezbollah(movimento xiita libanês), os ‘utis’ (rebeldes xiitas iemenitas), bem como o grupo Estado Islâmico (EI)”, salientou o monarca saudita.



Ainda a propósito da luta contra os grupos extremistas, o Rei Salmare disse: “Nós estamos unidos para lutar contra os grupos extremistas (…), agir contra o terrorismo sob todas as suas formas e acabar contra todas as fontes de financiamento”.



A Arábia Saudita é de maioria sunita e o seu grande rival na região é o Irão que é xiita



O Estado Islâmico (EI) e Al-Qaida são grupos radicais sunitas.