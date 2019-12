Trump acusa o Partido Democrata de ódio e inveja

Num comício no Estado do Michigan, Donald Trump começou por desvalorizar as acusações de abuso de poder e obstrução ao funcionamento do Congresso.



Donald Trump é o terceiro presidente norte-americano a enfrentar o pedido de destituição.



A decisão final cabe ao Senado onde o partido republicano, onde Trump tem a maioria.