Trump acusa regime norte-americano de brutalidade

O jovem tinha sido detido em janeiro do ano passado no aeroporto de Pyongyang, quando se preparava para regressar aos Estados Unidos.



As autoridades norte-coreanas prenderam o jovem, alegando que ele tentou roubar um cartaz de propaganda no hotel onde estava hospedado.



Em março, num julgamento sumário, foi condenado a 15 anos de prisão por crimes contra o Estado. O jovem morreu com graves lesões cerebrais.