Trump acusa Theresa May de ignorar os seus conselhos

Ideias de uma entrevista de Trump ao jornal britânico The Sun que a jornalista Sandra Henriques leu com atenção.



Esta entrevista foi revelada pouco depois do jantar de gala oferecido pela primeira-ministra britânica ao presidente dos Estados Unidos.



O comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, disse que este discurso é algo que nunca se tinha visto e Donald Trump está na Europa com o objetivo de lançar o caos.















Depois da cimeira da NATO e desta visita ao Reino Unido Donald Trump vai encontrar-se com Vladimir Putin, em Helsínquia, na próxima segunda-feira, dia 16.Fontes da Casa Branca revelaram, na última noite, que foi alargado o acesso à informação do FBI sobre as alegadas ligações entre a campanha de Trump às últimas eleições presidenciais e a Rússia.O acesso é alargado a todos os legisladores da Casa Branca e do Senado ligados às questões de informação.O acesso à informação tem sido restrita a um grupo de legisladores, conhecido como o “gang dos 8”.