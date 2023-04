Trump acusado de 34 crimes. O que pode acontecer agora ao ex-presidente dos Estados Unidos?

O antecessor de Joe Biden na Casa Branca é alvo de 34 acusações de falsificação de contas bancárias,Numa sessão de cerca de 40 minutos, voltando para a Florida.

O possível julgamento do ex-presidente republicano e empresário pode começar em janeiro de 2024, segundo o juiz Juan Merchan. Já a defesa do magnata vai tentar a anulação da acusação e aponta o julgamento só para a primavera do próximo ano.



O gabinete do procurador distrital de Manhattan, responsável pela investigação neste processo contra Trump, considera que o ex-presidentAlvin Bragg detalhou, em comunicado, que os pagamentos em troca de silêncio foram feitos a um porteiro da Trump Tower, que alegou ter informações sobre um caso de paternidade extraconjugal de Trump (terá recebido 30 mil dólares), a uma mulher que se apresentou como ex-amante (150 mil dólares) e à atriz pornográfica Stormy Daniels (130 mil dólares), por alegada relação extraconjugal.Confrontado com os pagamentos para encobrir três casos embaraçosos antes das eleições presidenciais de 2016, num total de 34 acusações relacionadas com diferentes tipos de "falsificação de registos comerciais", ex-presidente declarou-se inocente perante o tribunal criminal de Manhattan.





A equipa de advogados pediu também que Trump seja dispensado de comparecer pessoalmente às audiências, devido aos procedimentos extraordinários de segurança.







Apesar das acusações e do processo ainda estar a decorrer, Donald Trump pode continuar a concorrer à Casa Branca nas Eleições Presidenciais de 2024. Espera-se que os republicanos apoiantes do ex-presidente usem as acusações para atingir os democratas.