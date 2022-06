Trump acusado de exercer pressões para fazer vingar ideia de fraude eleitoral

Foto: Jim Bourg - Reuters

Na quinta audição na comissão da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio, várias pessoas testemunharam que Donald Trump pressionou ilegitimamente o procurador-geral e as pessoas que o substituíram para que declarassem fraude na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020.