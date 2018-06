Trump acusado de usar dinheiro da caridade para fins pessoais

Underwood acusa a família Trump de “conduta ilegal persistente” por ter utilizado dinheiro da caridade para outros fins, entre os quais o financiamento da campanha presidencial de 2016. “Utilizaram os ativos da fundação como um livro de cheques”, declarou, acrescentando que o dinheiro serviu fins pessoais, políticos e empresariais da família. “Donald Trump geria a fundação de acordo com os seus caprichos, não de acordo com a lei”, afirmou.



Entre as transações ilícitas apontadas por Underwood encontra-se um pagamento de dez mil dólares para a aquisição de um quadro de Donald Trump que está atualmente exposto num dos hotéis do Presidente norte-americano, assim como a utilização de 158 mil dólares para resolver um processo de tribunal contra um dos campos de golfe de Trump.



O processo apresentado pela procuradora-geral exige 2,8 milhões de dólares em multas e para restituição do dinheiro utilizado ilegalmente por Trump, sendo também pedido que um milhão de dólares seja doado a outras instituições de caridade.

“Vergonhosos democratas”

A acusação, que chega no dia do 72.º aniversário de Trump, pretende acabar com a fundação e impedir que Donald Trump esteja encarregue de outras instituições de caridade durante dez anos. Aos filhos Donald Junior, Eric e Ivanka Trump, também envolvidos no processo, solicita-se que se mantenham afastados deste tipo de instituições durante um ano.



O Presidente norte-americano defendeu-se das acusações na rede social Twitter, onde afirmou que “os vergonhosos democratas de Nova Iorque” estão a “fazer tudo o que podem” para o processar utilizando como argumento “uma fundação que arrecadou 18.800 milhões de dólares e que deu à caridade mais dinheiro do que aquele que recebeu: 19.200 milhões de dólares”. “Não me vou deixar ficar perante estas acusações”, terminou.





The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...