Trump admite que filho se reuniu com advogada russa

O presidente dos Estados Unidos, na declaração feita admitiu que a reunião do filho com a advogada Natalia Veselnitskayan na Trump Tower foi “totalmente legal”.



Segundo a BBC, foi o reconhecimento mais espontâneo de Trump. O motivo da reunião era para saber informação sobre Hillary Clinton, rival democrata pela presidência.



No ano passado, Trump insistiu que não sabia nada sobre o encontro do filho Donald Jr. com a advogada ligada ao Kremlin.

Os advogados de Trump argumentam que a reunião não violou nenhuma lei.

“Esta foi uma reunião para obter informações sobre um adversário, totalmente legal e feito durante a campanha política – e não deu em nada. Eu não sabia nada disto”, disse Trump.



Robert Mueller está a investigar se os membros da campanha de Trump incentivaram esforços russos a influenciar as eleições de 2016, a favor do republicano.



A reunião foi organizada pelo produtor musical britânico, Rob Goldstone, que disse ter “informações que incriminavam Hillary e as relações com a Rússia, e que seriam muito úteis para o seu pai”. “Amo isso”, respondeu Donald Jr., segundo o jornal New Straits Times.

A reunião foi conhecida pela primeira vez pelo New York Times.

Inicialmente, numa declaração feita em julho de 2017 ao The New York Times, Donald Jr. disse que a reunião era “primariamente” sobre a adoção de crianças russas pelos americanos.



Mais tarde Donald Jr. admitiu que aceitou a reunião com a advogada russa na esperança de obter informações que prejudicassem Clinton.



Segundo o Washington Post, Trump também informou que tem pensado sobre a posição do filho e no risco em que se colocou por se reunir com Veselnitskayan.





Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de agosto de 2018

Segundo a BBC, especialistas jurídicos dizem que Trump Jr. pode ser vítima de leis de financiamento de campanha, que o proíbem de aceitar qualquer coisa de valor, seja de um governo estrangeiro ou de um estrangeiro.A comitiva de Trump argumentou que Trump Jr. não recebeu nenhuma informação prejudicial sobre Hillary Clinton.“A questão é que lei, estatuto, regra ou regulamento foram violados. Ninguém apontou para um”, disse Jay Sekulow no domingo, um dos advogados do presidentes dos EUA.